Está en estado crítico niño atacado por pitbull, en Morelos

La familia de Zoren Miguel Cerda, niño de cinco años que fue atacado por un pitbull en Morelos, indicó que el menor se encuentra grave tras la agresión en Jiutepec.

«Mi hijo está en un estado crítico, me lo desfiguraron. Su vida está en riesgo y a mí me está pesando porque soy su padre y yo no estuve presente en ese momento para defenderlo o ayudarlo», indicó Miguel Ángel Cerda.

El padre del menor señaló que, cuando pudo verlo, Zoren Miguel estaba delirando, pues comentó que todavía sentía las mordidas del animal. «Le decían ‘duérmete’, se despertaba y sentía las mordidas».

«Lloraba y le dolía, tenía desprendido toda la parte del cráneo, se le veían casi ya los sesos, los dientes se le veían, fue fatal. Ahorita la cirugía ya se la realizó. (…) se le está drenando la sangre que se llegara a acumular, hay que estar pendiente que no tenga coágulos, que no vaya a tener una infección, porque sí es un tema muy delicado, ahorita está en código rojo».

El hombre indicó que su familia ha gastado alrededor de 20 mil pesos por la atención médica del menor, por ello, solicitó que los dueños del perro se hicieran responsables.

«Yo sé que el animal es un animal, pero el perro tiene dueño, quiero que se proceda correctamente, como sea, para que nos empecemos a guiar. Se necesita que se lleven al perro y al dueño para que se hagan responsables de lo que se tenga que hacer».

Ana Luisa Guerrero Mendoza, abuela del menor, relató cómo ocurrió la agresión contra el menor, al indicar que el perro apareció cuando regresaba con Zoren Miguel regresaban del kínder.

«Venía con mi nieto caminando para llegar a la casa (…) cuando un perro nos salió, un pitbull, y atacó a mi niño, se le fue directamente a la cara y le agarró todo lo del cráneo de atrás. Empecé a gritar en ese momento para que me ayudaran a quitar el perro», contó al medio local Zona Centro Noticias.

Frente al lugar donde ocurrió la agresión hay una cocina llamada «Mi Chef», los comensales trataron de ayudar y algunos golpearon al animal, pero ello no liberó al menor.

Las personas «salieron a ayudarme a pegarle al perro, pero el perro más se le iba a mi niño. Les pedí que hablaran a una ambulancia y nunca llegó. Me prestaron un carro para traerme a mi niño, mi nieto, para traérmelo aquí al seguro. Él está delicado, lo están operando y está grave».

Con información de: milenio.com