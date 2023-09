Nicolás Ibáñez levantó la mano para jugar con la Selección Mexicana, luego de revelar que está en la espera de su proceso de naturalización, mismo que comenzó desde su estancia en Pachuca.

«Ya hice el trámite para nacionalizarme, ya he dicho que estoy dispuesto para si me toca representar a México lo haría con orgullo. Estoy esperando a que salgan los últimos detalles de migración y creo que me van a dar la nacionalidad», dijo el argentino de 29 años.