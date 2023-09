Conflicto magisterial enfrenta a diputados: “quieren sacar raja política”, acusan morenistas a panistas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.- El conflicto magisterial llegó, este jueves, a la Diputación Permanente, al convertirse en el centro de una acalorada discusión entre diputados de Morena y el PAN, cuando los primeros acusaron a los segundos de politizar la protesta de los profes “con un afán de sacar raja política”.

Fue el morenista, Elipaleth Gómez Lozano, el responsable de encender la mecha del acalorado debate, al presentar una iniciativa de punto de acuerdo con la que exhortó al Partido Acción Nacional, (PAN), a que saque las manos de la manifestación de los docentes, quienes van por su onceavo día de paro.

Sin citar nombres, pretextando que se lo impide la ley de protección de datos personales, el legislador por Valle Hermoso aseguró que en el plantón de maestros, instalado frente a la Secretaría de Educación, han estado presentes personajes allegados al excandidato del PAN a la gubernatura.

A petición suya, la Diputación Permanente aprobó que el punto de acuerdo fuera discutido y puesto a votación de inmediato.

Fue entonces que los ánimos los ánimos se encendieron todavía más. El priista Ángel Covarrubias Villaverde, hizo un llamado para que todos se sumaran a la causa de los maestros, porque sus problemas son reales y por lo tanto se trata de un movimiento legítimo.

La coordinadora de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica, arremetió contra los diputados del PAN, reiterándoles la exigencia planteada en la iniciativa.

“No quieran sacar raja política. No agarren una bandera que no corresponde. Estamos del lado de los maestros y sus puntos petitorios, pero así como tienen derechos también tienen sus obligaciones” dijo, y luego culpó de los problemas a la anterior administración estatal.

“Este gobierno tiene 11 meses resolviendo lo que dejó un gobierno anterior, que durante 6 años no se solidarizó con los maestros. El gobernador ha tenido la voluntad de ir a platicar y dialogar para buscar soluciones y que la educación siga avanzando” acusó.

La respuesta le llegó de la diputada del PAN, y también maestra, Liliana Álvarez.