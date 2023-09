En desacuerdo AMLO con Morena con demoler casa de Xóchitl Gálvez

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, expresó su desacuerdo con que una fracción de Morena haya exigido demoler la casa en la Ciudad de México de la candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez.

López Obrador dejó en claro que “no hay que utilizar la picota ni el marro para destruir nada”.

“La mayoría de la gente anda buscándose la vida honradamente, en eso andan. Sin embargo, la élite, la llamada sociedad política, pues anda en otra cosa. Y ahí es donde, como es natural, hay confrontación, pero todo se va a ir serenando, aún cuando se van acercando las elecciones, que ese es el motivo de que haya esta confrontación política”, indico.

«Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política, por ejemplo están hablando de la destrucción de la casa que se construyó supuestamente sin papeles, sin permisos, y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento, no, no, no”, declaró.

“Ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada, y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la oposición, yo era el peligro para México”, puntulizó el mandatario mexicano en el Salón Tesorería.

El Partido exigió investigar, clausurar y demoler la construcción de un fraccionamiento de la Ciudad de México en el que reside Xóchitl Gálvez, virtual candidata a la presidencial del opositor Frente Amplio por México.

La petición se realizó por parte de la delegación del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en la capital del país al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

“El lugar ubicado (…) en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra, pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado”, manifestó Morena en Ciudad de México en un comunicado.

Además, impulsa sanciones al director responsable de la obra en la que se ubican cinco residencias, entre ellas la de Gálvez; así como la revocación de la manifestación de construcción, en términos administrativos.

“Mauricio Tabe no puede pasar por alto esta situación; la ley se debe de aplicar sin distingos y si Xóchitl Gálvez cometió alguna irregularidad el alcalde está obligado a actuar en consecuencia”, señaló.

Gálvez aseguró este miércoles que Morena está aterrado con su aspiración rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 y por ello ha recurrido a todo tipo de acciones, entre ellas, tratar de demoler su casa.

“La verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está completamente dentro de la ley”, indicó en conferencia de prensa.

Con información de: lopezdoriga.com