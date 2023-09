Agencias.-

Hace unos meses Michelle Salas compartió en Instagram que se había comprometido con su novio Danilo Díaz, y desde entonces tanto a la modelo como a su familia se les ha cuestionado cuándo y cómo será la boda, pero la gran incógnita era si Luis Miguel acudiría.

Debido a que Luis Miguel tiene una apretada agenda debido a su gira, el cantante no asistirá a la boda de su única hija y ante esto no se sabía quién entregaría a la modelo en el altar, hasta ahora que su madre, Stephanie Salas, reveló que será ella quien acompañe a su hija durante su camino hacia el altar.

En entrevista con el programa “Hoy”, Stephanie contó que ella llevará a Michelle al altar y que está muy nerviosa. “Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos”, confesó.

“¿Cómo se le hace?, ¿Cómo entras a dejar a un hijo al altar?, no es nada fácil, pero muy contenta. La verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira (de la obra Papito Querido), pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”, comentó.

Salas reiteró que ella entregará a su hija debido a que “así tiene que ser”. Finalmente, la mamá de Michelle Salas contó que se enteró del compromiso de su hija después de que la joven compartiera el anuncio en Instagram; posteriormente tuvieron una llamada por Zoom donde se enteró de más detalles.