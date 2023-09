Volverá Itavu a ofertar lotes para familias de escasos recursos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, (Itavu), está negociando la compra de reservas territoriales en Victoria, para ofertar predios a personas de escasos recursos económicos.

Germán Fernández Guzmán, coordinador de delegaciones del Itavu, dijo que se trata de un programa que se reactivará en la mayor parte de los municipios del estado, pero iniciará en Victoria por ser donde hay más demanda de lotes.

Bajo registro existen alrededor de 800 victorenses que llevan muchos años gestionando un terreno e incluso adelantando pagos, por lo que tendrán prioridad al momento de que comience la asignación de predios.

No obstante, la cantidad de personas que requieren un predio es mucho mayor, aunque no se tienen registros porque el Itavu dejó de recibir solicitudes.

El funcionario reconoció, sin embargo, que la negociación de compra de las reservas avanza lenta porque los dueños quieren vender a precios exorbitantes, muy por arriba de los que tiene normados el Itavu.

Una salida que se está ofreciendo a los propietarios de esas tierras es que, al momento de urbanizar se les permita continuar como dueños de algunas zonas para que establezcan negocios que atiendan la necesidades de los habitantes del lugar.

“Sería una forma de compensar la disparidad de precios del metro cuadrado que pretende el vendedor con el que legalmente puede pagar el Itavu. Hay un equipo de expertos que está participando en la negociación.” refirió.

También se están buscando reservas territoriales en Aldama y Soto la Marina.

A la par de ello, el Itavu trabaja en la urbanización de reservas territoriales muy antiguas y que se dejaron en el abandono. Se trata de un promedio de 100 asentamientos humanos ubicados en todo el estado.

Fernández alertó a la población para que no se deje engañar por falsos gestores o supuestos lideres, que se ofrecen a gestionar un predio ante el Itavu a cambio de un pago.

Aclaró que los trámites ante el instituto no tienen costo.

Una opción de quienes requieran un tramite es el módulo de “Itavu en tu colonia”, un programa que se estrenó durante la presente administración, y que recorre cada semana diversas colonias con personal de las diferentes áreas que orientan a la población sobre su problemática.