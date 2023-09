Piden teachers destitución de Berlanga Medrano

Patricia Azuara

Cd. Victoria, Tam.- Por mostrarse indolente ante la problemática que enfrentan, los teachers de Tamaulipas pidieron la destitución de Ulises Berlanga Medrano, Coordinador de Inglés en la entidad.

La maestra, Sandra Elizabeth Romero Zavala, afirmó que en la primera reunión que tuvieron con el encargado del área, les dejó entrever que renuncien a la antigüedad y empiecen de cero.

«Hay un trasfondo, el 26 de Mayo fuimos convocados en Ciudad Madero por el maestro Ulises Berlanga Medrano, Coordinador de Inglés en Tamaulipas, lo acababan de poner de titular, llegó con una actitud prepotente».

«Ya que nos hizo ver aunque él sea el coordinador no es un respaldo, no vino a ver el proceso del reconocimiento de la antigüedad, se la paso hablando maravillas de él, de lo que ha hecho».

Recordó que en esa reunión, Berlanga Medrano, les platicó que «él no se la complico, renunció a sus horas de inglés y antigüedad por el puesto que le pusieron y le va mejor».

La teacher tomó la palabra y le replicó, «tal vez para usted sea fácil, pero nosotros hemos batallado, sufrido sacrificio. Sí paso a mejor vida, no tengo que dejarle a mi familia, no fue nuestra culpa que esas aportaciones no se hicieran».

«Al buen entendedor pocas palabras, él (Berlanga Medrano) nos hizo saber que hicieramos de lado la lucha y que nos conformamos con la palza y los años que llevamos a partir de ahí y nos olvidemos de lo anterior».

Reveló que se llevaron a cabo mesas de trabajo con autoridades del Estado, donde no estuvo presente, Rosa María Pinilla Ramos, quien es la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Inglés en el SNTE.

«Se hicieron mesas de trabajo con gobierno y nunca se le requirió. Ella menciona que Castillo Pastor dijo ese tema no se toca. Todos presentan muchas irregularidades en el caso de Inglés si es importante que sepa que no se ha reconocido una antigüedad a pesar de la carta compromiso que les les cuando las basifico. Solo la tenemos de adorno».

Recordó que ni siquiera tiene categoría de docentes y que hay compañeros de 71 años que acuden con bastón a dar clases porque no cuentan con una jubilación digna.

«Nos duele en el sentido que muchos saben que ya tenemos una plaza pero no conocen todo lo que se quedó atrás, y los 18 años atrás que trabajaron nadie eras dispuesto a sacrificar una vida por un gracias. Nadie aceptaría».

«Ahorita estamos buscando el apoyo del SNTE esperamos una solución porque de promesa ya estamos cansados. No sé nos ha dignificado nuestro trabajo».