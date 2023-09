Helicóptero de bomberos se estrella en Turquía al combatir incendio

Agencias.-

Un helicóptero de bomberos turcos se estrelló contra una presa en Esmirna, Turquía, mientras intentaba recoger agua para combatir un incendio forestal.

El accidente dejó tres personas desaparecidas y un piloto herido de gravedad, hospitalizado en estado crítico.

Equipos de búsqueda y rescate submarino de varias agencias, incluyendo la gendarmería y la Guardia Costera, trabajan para recuperar el helicóptero, que se cree que se estrelló alrededor de la medianoche.

El incidente ocurrió en medio de esfuerzos para contener un incendio forestal en Esmirna, donde operaban tres helicópteros equipados con visión nocturna.

A night-fight helicopter engaged in firefighting operations in the western province of İzmir's Menderes district has crashed into Tahtalı dam, leading to a daring rescue operation to locate the missing crew members. #breaking pic.twitter.com/snSWLthJCp

— ANA Global News (@ANAnewsglobal) September 17, 2023