Confirma saxofonista Elena Río atentado en su contra

Fue confirmado por la saxofonista Elena Ríos que fue víctima de un atentado contra su vida el pasado viernes 15 de septiembre, cuando se trasladaba desde Ciudad de México a Oaxaca en compañía de elementos de seguridad asignados por medio del Mecanismo de Protección Federal para Personas Defensoras de los Derechos Humanos.

A través de un comunicado, la activista feminista contó que alrededor de las 20:40 h un vehículo la persiguió y disparó en su contra.

«Activé el protocolo para solicitar ayuda ante esta situación al mismo tiempo en que nos perseguían, crucé la línea territorial al estado de Oaxaca, en donde minutos después pude llegar a una gasolinería en la entrada de Huajuapan de León, donde con posterioridad arribaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal”, relató. Tras el atentado, realizó un reporte a las autoridades y siguió su camino.

Ríos declaró que no pensaba hacer público lo que le ocurrió, para que la denuncia siguiera su curso y la Fiscalía de Oaxaca realizara sus investigaciones, “sin embargo, esta situación se vuelve obstaculizada, pues han salido notas en páginas de Facebook tergiversando la información, información que es confidencial y que desafortunadamente las autoridades de Oaxaca están fugando y cambiando el cómo sucedieron los hechos”.

La saxofonista dejó en claro que es mentira que haya sido apoyada por la Policía Estatal y Agentes Estatales de Investigación, y que solamente la auxilió la Guardia Nacional y la Policía Municipal.

Al igual circula información en donde se afirma que me intentaban secuestrar. Desconozco si es lo que pretendían o en ese momento querían matarme, pero de cualquier modo las personas que me han acompañado en los últimos cuatro años, saben que en este momento mi proceso es más que nunca vulnerable y que en innumerables ocasiones he manifestado el terror que me causan las amenazas y agresiones que Juan Antonio Vera Carrizal realiza a través de terceras personas”, apuntó.

María Elena Ríos anunció que cambiará su número y responsabilizó a Juan Antonio Vera Carrizal, su familia y asesores legales si algo le sucediera a ella o a su familia.

«Soy una persona seria con lo que digo y hago, lamento mucho que medios de comunicación y autoridades locales se presten a tergiversar y fugar información tan sensible y confidencial para obstaculizar una investigación de una situación que me puso en peligro“, manifestó.

#AvisoImportante ⚠️⚠️⚠️ Sociedad y medios de comunicación: El día 15 de septiembre por la noche, tuve un atentado en donde hubo detonaciones. Lamento que sean algunas autoridades las que fuguen y tergiversen información tan delicada.#Gracias Mecanismo de Protección por… pic.twitter.com/IpH2GGWyBo — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) September 18, 2023

Con información de: lopezdoriga.com