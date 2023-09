Critica Aracely Arámbula a Luis Miguel por no ver a sus hijos

Es sabido que desde hace varios años Luis Miguel no ha visto a sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracely Arámbula e incluso se especuló que la famosa interpuso una demanda para que el cantante cumpliera con sus obligaciones con los adolescentes.

Aracely Arámbula recientemente dio una entrevista a varios medios que le cuestionaron si era verdad que ella no permitía la convivencia entre Luis Miguel y sus hijos, algo que ella negó.

“Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas”.

En la plática, la actriz dijo que Luis Miguel le caía muy mal y no quería verlo, ya que se ha portado muy mal.

«Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien”.

La actriz recalcó que espera que Luis Miguel recapacite, se dé la oportunidad de convivir con sus hijos y deje atrás su ego.

“Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos”.

Detalló que aunque Luis Miguel es un gran artista, eso no impide que también pueda ser un buen padre y puso de ejemplo a otros cantantes.

“El ser ídolo no quiere decir que no puede ser buen papá, vean a Alejandro Fernández con sus hijos en el escenario, con su nieta; Chayanne, gente que me ha atendido a mí con mucho cariño, con mucho corazón, que han atendido a mis hijos, que mis hijos les tienen cariño a ellos y admiración y cómo es posible”.

Arámbula mencionó que aunque ella no tiene una buena relación con el cantante, ella les ha pedido a sus hijos que admiren el talento de su papá.

“Tienen un papá que es un ídolo, qué bueno, qué padre, a mis hijos siempre les dicho: ‘admiren muchísimo a su papá porque su papá es un gran artista’, pero ojalá que ese gran artista también sea un gran padre para ellos (…), Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación, y es un derecho de mis hijos, pero ahorita yo vengo a divertirme mucho”.

Hace algún tiempo se publicaron unas fotos en las que se observa que Luis Miguel fue a la escuela de las hijas de Paloma Cuevas, su novia. Estas imágenes las vieron Daniel y Miguel, quienes le cuestionaron a su mamá por qué su padre sí iba por las pequeñas al colegio y no por ellos.

“Mis hijos sí dijeron: ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esa señora?’ Y les dije: ‘bueno, mira, son las hijas de nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron: ‘¿por qué si va para allá y no viene a mi escuela?’ y les dije: ‘mi amor porque le gusta estar en España’. Aunque México es un país que lo quiere mucho, él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero debería de mostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”.





Con información de: excelsior.com