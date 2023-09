En pleno vuelo desaparece un F-35, avión del ejército de EU

Este domingo un F-35, avión furtivo del Ejército de Estados Unidos, desapareció en Carolina del Sur mientras volaba, por lo que el gobierno estadounidense lanzó un llamado a la población para que les ayude a localizar la costosa aeronave, valuada en 80 millones de dólares.

«Si tiene alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de rescate a localizar el F-35, por favor llame al Centro de Operaciones de Defensa de la base», escribió la instalación militar en X (antes Twitter).

El piloto de un caza F-35 tuvo que eyectarse del aparato el domingo por la tarde, en lo que las autoridades calificaron de «percance». Aunque sobrevivió, fue imposible ubicar la aeronave.

Esto llevó a la Base Aérea de Charleston, ciudad en el sur de este estado, a pedir la colaboración de los residentes.

Funcionarios de la base informaron que realizan operaciones de búsqueda, en coordinación con los reguladores federales de aviación, alrededor de dos lagos al norte de Charleston.

Los F-35, fabricados por Lockheed Martin, cuestan unos 80 millones de dólares cada uno.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023