Le amputan extremidades por comer tilapia contaminada con bacteria

Agencias.-

El caso de Laura Barajas en California se viralizó debido a una experiencia traumática después de comer tilapia contaminada con la bacteria Vibrio vulnificus.

Tras consumirla, su salud empeoró rápidamente, requiriendo hospitalización de urgencia.

La gravedad de la infección llevó a la amputación de sus extremidades, daños renales y labios negros.

La Vibrio vulnificus es común en alimentos marinos y prospera en áreas cálidas, como el Golfo de México.

El incidente ha conmovido a la población y destaca los riesgos de alimentos contaminados.

A woman had all four of her limbs amputated after contracting an infection by eating tilapia that was contaminated with potentially deadly bacteria.

Laura Barajas, 40, ‘almost lost her life’ after eating the fish which she bought from a local market in San Jose, California, back… pic.twitter.com/xs9asAz8gK

— Stevie Spencer (@SSBloodRabbit) September 18, 2023