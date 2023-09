No se amparó Ovidio Guzmán contra extradición a EU: AMLO

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el líder criminal Ovidio ‘El Ratón’ Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín «Chapo« Guzmán, no se amparó contra su extradición a los Estados Unidos, la cual se llevó a cabo la semana pasada.

“Tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes, hizo el Gobierno de E. U. la solicitud al de México, el procedimiento es que la solicitud la recibe la SRE y si se autoriza se turna a la FGR, se notifica a la persona que se va a extraditar y tener la oportunidad de ampararse, de acudir a un juez”, dijo.

«Y en este caso no hubo según entiendo ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición”, expuso.

López Obrador apuntó que con esta extradición Guzmán López no se da la oportunidad de que se utilice el tea del narcotráfico con propósitos politiqueros en los Estados Unidos, sobre todo durante la temporada electoral.

“También es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiquero en E. U. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en E. U. en contra de México: lo del narcotráfico y la migración. hora si ustedes escuchan la radio, ven la televisión, las redes sociales, todos los políticos de E. U., de un partido o de otro, están hablando de las drogas y el fentanilo y culpando a México, es parte de la estrategia politiquera, con todo respeto, que se aplica, queriendo engañar a los ciudadanos estadounidenses, yo creo que ya no les funciona”, subrayó.

“Lo mismo con el tema migratorio, siempre es golpear a México, culpar a México, pero no se han enterado, les voy a mandar un aviso. Ya no se puede usar el telégrafo ni el fax, aprovecho este medio para decirles que ya las cosas cambiaron, hay que avisarles de que ya es otra la realidad y que no se puede estar haciendo publicidad propaganda, politiquería, tratando de afectar a México”, manifestó.

«Precisamente para no dar ningún pretexto, que no quede ninguna excusa, pues cuando se presentan estas solicitudes, se aplican y es lo que se hizo en este caso”, puntualizó.

Este lunes comparecerá Ovidio Guzmán López, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Correcional Metropolitano (MCC, en inglés), en audiencia ante el Tribunal del Distrito Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, en Illinois.

Estados Unidos ha formulado al menos doce acusaciones contra Ovidio Guzmán, sin embargo, su comparecencia se enfocará en una sola de ellas.

Ese día le serán leídos cinco cargos: posesión de una sustancia controlada con intención de distribuirla; empresa criminal continua; conspiración para importar, manufacturar y distribuir sustancia controlada; conspiración para lavar dinero y portación de armas.

Se prevé que la llegada del hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa al Tribunal sea después del mediodía.

