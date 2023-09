Agencias.-

Los Tres Tristes Tigres, el popular trío de comedia musical originario de Nuevo León, despidió a uno de sus integrantes de una forma muy ingeniosa: a través de una parodia de “Bohemian Rhapsody”, éxito de la banda Queen.

Jesús Gallardo (acordeón y maracas) y Pedro Palacios (guitarra y voz) le dijeron adiós a quien por muchos años fue su bajista, Erick Ibarra, adaptando su mensaje de despedida al ritmo del tema que originalmente interpretó Freddie Mercury.

El video rápidamente se volvió viral. La agrupación, “cuyo espectáculo consiste en canciones originales y parodias precedidas por preámbulos divertidos, monólogos y rutinas”, según su descripción en redes sociales, cambió la letra de la popular canción.

“Éste no es un final, la vida es así, las cosas cambian, no es fácil verte partir. ¿A dónde vas? Sí estaba con ma… aquí. Amo este grupo, pero esto es por mí. Difícil decisión, el adiós no será lo mejor. Fuimos muy unidos, pero ahora te tienes que ir”, dice la parodia.

Además, la banda añadió un mensaje para desearle mucho éxito a Erick en lo que sigue para él: “Este es un momento importante en nuestra carrera y decidimos compartirlo de esta manera con ustedes. Seguiremos trabajando con mucho cariño”.

Destaca que a la par de despedir al bajista que estuvo 13 años en la agrupación, Los Tres Tristes Tigres le dieron la bienvenida al músico que lo suplirá, Daniel. La ingeniosa despedida dejó un buen sabor de boca en los fans de esta popular agrupación.