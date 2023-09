Se transforma ‘Nigel’ en huracán; se prevé se convierta en ciclón mayor en el Atlántico

Este lunes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos informó que la tormenta tropical ‘Nigel’ se fortaleció anoche hasta convertirse en un huracán y se prevé llegue a ser un huracán mayor hacia el martes, aunque se mantendrá en aguas abiertas del Atlántico.

El centro de ‘Nigel’ se hallaba esta mañana a unas 935 millas (mil 510 km) al este-sureste de las islas Bermudas y no ha merecido alertas en zonas costeras.

‘Nigel’ presenta vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora (130 km/h) y de acuerdo al NHC, con sede en Miami (Florida), se fortalecerá de forma rápida hasta convertirse el martes en un huracán mayor, es decir de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson (de un máximo de 5).

EL huracán se desplaza con rumbo noroeste a 12 millas por hora (19 km/h) y mantendrá esa trayectoria los próximos días, para luego dar un giro con dirección norte y acelerar su velocidad de desplazamiento el resto de la semana.

Los vientos con fuerza de huracán de ‘Nigel’ se extienden hasta unas 25 millas (35 km) de su centro y los de tormenta tropical hasta 160 millas (260 km).

La tormenta postropical Lee tocó tierra el sábado en Nueva Escocia (Canadá) y dejó más de 90.000 abonados sin luz eléctrica en el estado de Maine (noreste de E. U.).

Lee tocó tierra en la isla de Long Island, con vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (110 km/h), según informó el NHC.

Desde que se convirtió en huracán el pasado 6 de septiembre en el centro del Atlántico, Lee llegó a alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.

Hurricane #Nigel Advisory 13: Nigel Expected to Become a Major Hurricane On Tuesday. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 18, 2023