Sí fue Galilea Montijo novia de Arturo Beltrán Leyva

Anabel Hernández mencionó en su libro “Emma y las otras señoras del narco” donde aparentemente Galilea Montijo mantuvo una relación sentimental con Arturo Beltrán Leyva, pero la presentadora de Hoy negó todo ante los medios de comunicación, este 2023 la periodista lanzó un nueva investigación en donde amplía la información sobre el presunto romance y revela que supuestamente la famosa recibía dinero del Barbas.

Celeste, ex pareja de Beltrán leyva, y madre de su hija, en “Las señoras del narco. Amar en el Infierno”, narró que ella habría visto de primera mano cómo el hombre que fue abatido en 2009 salió con la estrella de Televisa.

De acuerdo con el testimonio de Celeste, la relación entre Montijo y uno de los líderes criminales más peligrosos que ha tenido el país aconteció desde mediados de 2004.

“Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo”, comentó.

Mencionó que en una ocasión, entre 2004 e inicios de 2005, después de que se había hecho una cirugía estética, Beltrán Leyva se comunicó con ella para decirle que necesitaba una casa en La Condesa de Acapulco. Este sitio, conocido como Casa Mona, estaba en renta para vacacionistas.

El esposo de Celeste, Ángel, habría conseguido el acuerdo para rentar la casa y cuando le cuestionó a otra persona con quién llegaría el capo a la residencia, se le informó que sería con la conductora de la Televisora de San Ángel.

“Ahí vi perfectamente a Galilea. Una Galilea muy diferente a la que había visto años antes en el Baby’O. La Galilea que vi cuando Ángel estaba estacionado era un pavorreal. Llevaba un enterizo, un jumpsuit de flores de colores, se veía muy exuberante. Para entonces ya se había sabido (dentro del grupo criminal) del pleito con Lilí Brillanti, ya andaban las dos con Arturo”, narró.

“Me puse a platicar con Arturo y me dijo: ‘No, pues ya la tengo de planta’, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (…) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ‘Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa cuando el anillo’, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ‘No, pues ya somos novios’, me respondió”, detalló.

“‘Ya hasta le tengo su sueldo’. En cuanto me dijo esto salió la pus, todos estaban molestos (…) Empezó dándole 200 mil dólares en nómina. En nómina significa que se los daba mensualmente, como a su esposa, aunque a ella le daba mucho más (…) pero a lo que me refiero es que le daba dinero para sus gastos como si fuera su esposa”, habría contado Celeste.

