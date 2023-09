Asegura AMLO que ministros de la Corte protegen al fiscal Uriel Carmona

El Jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están protegiendo al fiscal de Morelos encarcelado, Uriel Carmona Gándara, luego de que se le otorgaran amparos por diversos señalamientos.

López Obrador se refirió al caso de Carmona Gándara, luego de exhibir en la previa a varios magistrados por otorgarle suspensiones al fiscal morelense por el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, ocurrido el año pasado.

«Creo que lo están protegiendo en el Poder Judicial federal, pienso que los ministros de la Corte, no todos pero sí la mayoría”, declaró.

“Les voy a decir por qué, porque todos los amparos que le están concediendo o la mayoría, hablan de que tiene fuero y resulta que funciona el fuero en su caso para presuntos delitos federales no cuando se trata de delitos del fuero común, eso es lo que me explican a mi los abogados, y ya resolvió la Corte eso que les estoy planteando”, indicó.

“Sin embargo no han elaborado, tiene un término jurídico, para que entre en vigor, no han hecho el engrose famoso, y como todavía no está el engrose sigue este limbo y los jueces están otorgando amparos porque suponen de que tiene fuero y no puede ser juzgado cuando ya la Corte resolvió de que no hay fuero no sé si en delitos del fuero común o del federal, pero en uno de los fueros no aplica”, expresó.

Durante la sección ‘Cero Impunidad’ que se presenta cada dos semanas, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, arremetió contra magistrados por otorgar la inmediata libertad y suspensiones al fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Los magistrados denunciados fueron Elisa Macrina Álvarez Castro, Reynaldo Manuel Reyes rosas y Caros López Cruz, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la CDMX; también se señaló a Juan José Olvera López, Horacio Armando Hernándzz Orozco y Francisco Javier Sarabia Ascensio, del Primer Tribunal Colegiado en Matera Penal del Primer Circuito de la CDMX

También se exhibió por el caso del fiscal morelense a los magistrados Miguel Enrique Sánchez Frías, Ana Marcela Zataraín Barrett y Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de ka CDMX

Con información de: lopezdoriga.com