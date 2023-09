Confirma PAN: peleará la Jucopo ante Sala Superior

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Partido Acción Nacional (PAN), impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución de la Sala Regional que le negó al diputado, Félix Fernando García Aguiar, su reinstalación en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En conferencia de prensa, el presidente estatal del PAN y legislador local, Luis René Cantú Galván, dijo que, a más tardar este viernes estarán presentando el recurso de inconformidad ante el máximo tribunal de justicia en materia electoral.

“Algo sucedió con la Sala Regional, que cambio de idea con respecto a lo que había resuelto hace un año en que regresó la Diputación Permanente a Morena” señaló, en referencia a que, en aquella ocasión los magistrados electorales si consideraron que las decisiones tomadas en el Pleno del Congreso del Estado habían violentado derechos electorales de unos diputados y en esta ocasión no lo vieron de esa forma.

Cantú Galván se dijo confiado en que la Sala Superior terminará dándole la razón al PAN para reinstalar en la presidencia de la Junta de Coordinación Política al diputado, García Aguiar.

“Tarde o temprano nos va a dar la razón la Sala Superior porque así es la ley” , pronosticó.

En ese mismo contexto, dijo que los diputados del PAN regresarán a legislar en el inicio del periodo ordinario de sesiones.

“No hemos ido a la Diputación Permanente ni a las sesiones extraordinarias porque sería como legitimar algo que es espurio” indicó.

Este martes reciente, la Sala Regional electoral con sede en Monterrey, anuló una sentencia del Tribunal Electoral del Estado, con la que se reinstalaba al panista García Aguiar en la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Los magistrados electorales consideraron que el tribunal local no tenía competencia para entrar al análisis de una reforma a la ley interna del Congreso, con la que se modificó el procedimiento de elección del presidente de la Jucopo, porque no era materia electoral si no meramente administrativa.

Con ese fallo, la Sala Regional ratificó indirectamente a la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, como presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.