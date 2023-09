Renuncia Cuauhtémoc Blanco a candidatura a la Jefatura de Gobierno de CDMX

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, renunció a competir por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La decisión la tomó tras una reunión con el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

El Gobernador de Morelos aseguró que seguirá trabajando de manera coordinada y apegada al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Donde Morena me necesite, ahí estaré”, sentenció.

Previo al anuncio, el gobernador de Morelos señaló no tener miedo a “bajarse” de la contienda.

Si hay que bajarse, hay que bajarse. Yo no tengo ningún problema. Yo no soy como algunos personajes políticos que se aferran y se aferran y se aferran. Yo soy una persona que si me dicen, lo entiendo”, expuso.

Después de reunirme con mi amigo y presidente del @PartidoMorenaMx, @mario_delgado, he decidido no competir por la jefatura de la CDMX para seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. Seguiré trabajando coordinado y apegado al liderazgo del presidente… pic.twitter.com/bJhFz34LIG — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) September 20, 2023

Con información de: lopezdoriga.com