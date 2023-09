Alerta Cofepris por conusmo de poppers

Fue alertado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre el consumo de poppers, productos que se usan con fines recreativos y que contienen sustancias altamente tóxicas, irritantes, volátiles e inflamables.

Los poppers son pequeños frascos con un líquido al interior que se consume por inhalación. Estos productos se han popularizado entre la población juvenil y adolescente por las sensaciones que producen.

Estes productos se puede usar como sustancias psicoactivas y/o estimulantes sexuales. Producen estado de euforia y de no represión, lo que podría incrementar las prácticas sexuales no seguras que lleven a contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).

La tolerancia que presentan los consumidores de estos productos es uno de los mayores peligros. Debido a la breve duración de sus efectos, las personas necesitan mayores dosis, lo que incrementa el riesgo de intoxicación por sobredosis o de otros efectos adversos como:

Mareo

Vómito

Disminución de la presión arterial

Taquicardia

Irritación de vías respiratorias

Dificultades para respirar

Tos crónica

Bronquitis

Neumonía lipoidea

Lesiones oculares e incluso la pérdida de la visión

El consumo prolongado de estas sustancias puede provocar efectos aún más graves como: daños a los nervios periféricos, ocasionando debilidad muscular, entumecimiento y dificultad para coordinar movimientos.

Puede generar efectos negativos en el sistema cardiovascular como la disminución de la presión arterial, taquicardia, arritmias, fibrilación ventricular e incluso aumentar el riesgo de sufrir un infarto.

Estas son las características de los compuestos que contienen los poppers:

Nitrito de amilo. Su ingesta e inhalación resultan nocivas pese a su olor afrutado, sabor aromático y penetrante. Es inflamable e irritante.

Nitrito de isopropilo. Tóxico al contacto con la piel y por ingestión, puede provocar quemaduras graves en la piel, lesiones oculares e irritación en vías respiratorias. Es inflamable, corrosivo y su toxicidad es aguda e irritante.

Nitrito de butilo. Tóxico por ingestión e inhalación, aun cuando su aroma sea agradable. Se utiliza para fabricar combustible para aviones a reacción. Es inflamable y tóxico agudo.

Nitrito de isobutilo. Su ingesta es nociva. Tiene advertencia de toxicidad aguda en caso de ser inhalado. Es inflamable e irritante.

Su uso con otras drogas de tipo estimulante como MDMA, metafentamina, cocaína, medicamentos que prolongan la erección o para la hipertensión arterial, puede someter al sistema cardiovascular a un esfuerzo extra, el cual tiende a ser más intenso y peligroso mientras mayor sea la dosis y frecuencia con que se consuman.

Con información de: elfinanciero.com