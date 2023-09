¿Listos para el fin de semana? ¡Aguas con el calor!

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Al menos este próximo fin de semana la onda de calor no le dará el lujo a los victorenses de ceder un poco, porque para los tradicionales días de asueto para la mayoría de la población estarán cerca de los nada agradables 40°C.

Aunque seguramente la sensación térmica sí rebasará esa temperatura, The Weather Channel indica para el viernes 22 de septiembre máxima de 38°C (grados Celsius) y mínima de 23, mismo pronóstico para el sábado que ya está marcado como día descanso.

Y si es de los que se toman en serio las medidas de prevención por el calor recomendadas por las autoridades de salud, hay que advertir que para el domingo la cosa se podría poner peor, con máxima de 39°C y mínima de 23.

A propósito, este pronóstico de 39/23°C se repite para la reanudación de labores el lunes próximo, por lo que si las condiciones laborales de los maestros lo permiten tendrá que cuidar bien a los alumnos al inicio de la semana educativa para mandarlos a clases.

Aunque con toda seguridad sabemos que no le preocupa en lo mínimo, es el deber de El Diario MX informarle que las posibilidades de lluvias para los siguientes tres días son de apenas dos por ciento, es decir, prácticamente nulas.

En todo caso, en el servicio estadounidense especializado en el clima se avizoran esperanzas de lluvias y temperaturas menos severas para los últimos días del presente mes de septiembre, de lo cual este medio le estará informando con toda oportunidad.