Michelle Rodríguez recibe críticas por bajar de peso

Michelle Rodríguez está de gira por Centroamérica con su show de standup y en sus redes sociales comparte videos de sus eventos, pero la atención se ha centrado en su apariencia por haber bajado de peso.

La actriz y comediante ha recibido críticas en sus posteos por su notable pérdida de peso, luego de que en ocasiones anteriores había declarado que no le preocupaba bajar de talla sólo por las críticas.

Desde hace varios meses, Michelle mantiene un régimen deportivo y de nutrición que le ha permitido perder peso, algo que ha dicho que lo hace por salud.

Desde el 23 de junio del presente año, en las publicaciones de la comediante se nota su cambio de apariencia, algo que los internautas no han dejado pasar de largo para comentar en sus redes sociales.

Algunos seguidores de Michelle han comentado mensajes de apoyo por priorizar su salud y felicitarla por sentirse segura de sí misma.

Pero otros usuarios han reprobado que se contradiga por sus declaraciones pasadas respecto a su apariencia.

«Te vez muy bien por qué pena que tú si estabas en desacuerdo con tu cuerpo tanto que dijiste que eras feliz con el y nos damos cuenta que no es así pero te vez muy bien»

«Te vez muy bien pero al final perdón pero te tragaste tus palabras x q siempre lo he dicho el bajar hacer ejercicio etc es x salud no es cuestión de aceptación quererse etc»