Prueban Yahritza y su Esencia los tacos de canasta y ¡les encantaron!

Después de las controvertidas declaraciones respecto a que no les agradaba la comida mexicana, los integrantes de Yahritza y su Esencia volvieron a hablar de la gastronomía nacional.

Los integrantes del grupo musical explicaron que cuando dijeron que no les gustaba la comida mexicana, realmente no la habían probado, pues solo habían pedido platillos por medio de aplicaciones, sin que hubieran asistido a restaurantes o a puestos callejeros donde se oferta una gran variedad.

Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo, originarios de Washington, Estados Unidos, afirmaron que en su visita a México probaron los tacos de canasta, un platillo que les encantó y comieron hasta afuera de su hotel.

En entrevista con el youtuber Doble G, la joven intérprete de «Frágil» señaló:

Hasta en la salida del hotel, también comimos tacos de canasta… estábamos sorprendidos porque le gustaron (a Jairo) los tacos de canasta.

Yahritza detalló que su hermano Jairo no es que fuera delicado del estómago, al contrario, come mucha comida mexicana, sino que no se supo explicar.

Mando relató que luego de ir con su publicista a restaurantes de comida mexicana, ya les gustó su sabor.

Con información de: nmas.com