En una entrevista del programa ‘Netas Divinas’ de Unicable, marcada por la incomodidad de Sergio Mayer debido a Natalia Téllez, quien previamente se había disculpado con el ‘Tata’ de La Casa de los Famosos México, el ex miembro de Garibaldi afirmó que se considera feminista.

La tensión había comenzado aproximadamente dos semanas atrás, cuando Setgio Mayer expresó sentirse agraviado por la conductora.

Durante la entrevista, Sergio Mayer comentó sobre La Casa de los Famosos México, sosteniendo que el feminismo no había influido en el reality show, ya que las personas optaban por sus concursantes en función de su personalidad, no de su género.

En contrapartida, Natalia Téllez argumentó que no consideraba una estrategia negativa la empleada por algunas de las concursantes nominadas en el reality show. Estas participantes habían pedido en las primeras semanas que se dejara de votar por hombres, con el fin de dar prioridad a la salvación de las mujeres.

«En este momento, el tema del feminismo está muy fuerte, entonces, te pone en una situación de desventaja el que quieran usar ese tema para que voten y tú dices ‘a ver no, voten de acuerdo a lo que tú haces y dices en el reality'», rebatió Mayer.

Paola Rojas, por su lado, aseguró no haber visto el programa, pero sí el haber observado que fue un gran fenómeno social. En ese sentido, preguntó a Sergio Mayer si se consideraba feminista, obteniendo una respuesta positiva.

«Yo soy feminista, yo he participado, como diputado, fui parte de un movimiento feminista de diputadas mujeres donde yo participaba siempre… y participo en esos movimientos hasta donde me lo permiten porque soy muy respetuoso del movimiento».

«Toda mi carrera siempre he dependido de mujeres, siempre he estado rodeado de mujeres: mi mamá, mi esposa, mis hijas, mi nieta; entonces, para mí, el tema de que una mujer esté empoderada, sean chin*****, sean independientes, que deje de haber feminicidios, deje de haber maltrato físico, psicológico, sexual me parece importantísimo… yo quiero pelear por un cambio por mis hijas y por mi nieta».

Según lo que Mayer rememora, creció en la década de los 70, en una época en la que le enseñaban que «ser hombre y actuar de manera machista era considerado adecuado y correcto». Durante aquellos años, se desalentaba a los hombres a expresar sus emociones o dolor, incluso mientras participaban en juegos y deportes. Mayer describe esta mentalidad como «un patrón impreso en la mente desde temprana edad».

«A mi generación, nos criaron de forma incorrecta, haciéndonos pensar que un homosexual o que una mujer no era lo mejor por el hecho de ser mujer y, ahora, empiezan a cambiar todo eso».