‘Somos perras para defender a México’, respondió diputada del PRI a comentario de diputada trans

Con la frase: “Somos perras, pero perras para defender a México”, respondió Melissa Vargas, diputada federal del Distrito 26 de Toluca, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respondió a la diputada trans del partido movimiento Regeneración Nacional (Morena), María Clemente García, tras acusarla de gritarle a ella y a otras legisladoras perras.

La legisladora compartió a través de su cuenta de la red social X, antes Twitter, el video en el que se ve a María Clemente en la Cámara de Diputados, gritar “mugrosa, naca, pobre enana” y “amarren a tu perra”. Vargas señaló que García le gritaba a ella y a varias diputadas de la oposición, e indicó que por prudencia no le respondió, “porque su ira puede hacer que pierda el control y su fuerza no se compara con la nuestra”.

Mencionoó que García le fue gritando hasta los curules que detuviera a las perras y al final la llamó perra.

Debido a ello le respondió por medio de la red social que tenía razón, “somos perras, pero perras para defender a México del endeudamiento histórico que les quieren dejar a las siguientes generaciones”.

Señaló que “sí, somos perras” para defender a los niños con cáncer que otro año no tendrán para sus medicamentos, y para exigir recursos para infraestructura carretera y para el campo mexicano.

Dijo que sí son feroces “y seguiremos poniéndonos perras para defender a México de Morena”.

En la publicación, concluyó poniendo que había una diferencia entre declararse “perra del Presidente a luchar como una perra por nuestro país”, y le dijo que ella misma ya se había ubicado en el tipo de perra que era.

Fue el pasado miércoles cuando se dio un enfrentemiento en la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión del Paquete Económico 2024, presentado por Rogelio Ramímez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La diputada trans María Clemente García fue captada haciendo algunos comentarios discriminatorios y ofensivos a legisladoras de la oposición, algo que posteriormente ella negó pues, dijo, los comentarios no iban a nadie en específico.

Luego del enfrentamiento, en una conferencia de prensa, García negó las acusaciones y señaló que su comentario no estaba dirigido a nadie en particular. “No es así, me parece que en todo caso yo lo único que tendría que decir es que pues me parece que se están poniendo el saco, que nadie les dijo eso”, declaró.

También dijo que ella se asumía como una “perra” del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

