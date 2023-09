‘Baja’ AMLO a su prima Manuela Obrador para candidatura a Gobierno de Chiapas

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió a su prima hermana, la legisladora Manuela Obrador Narváez, que no participe en el proceso interno de la 4T para la candidatura al Gobierno de Chiapas.

López Obrador dejó en claro que no quiere que siga la costumbre del “influyentismo, del nepotismo”, propio de las “lacras de la política”.

«Sí tengo opinión: que no puede participar. Ese es un asunto, yo no quiero que se restablezca la mala costumbre del amiguismo, de influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política”, indicó.

“No, mi familia no (debe participar en los procesos de candidaturas), si no no avanzamos”, puntualizó el mandatario mexicano.

“Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras o las esposas querían poner a sus esposos, para hablar con equidad, e gobernadores o de presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, indicó.

Versiones periodísticas detallaban en las últimas semanas que Manuela Obrador era la principal contendiente para obtener la candidatura de Morena y aliados al Gobierno de Chiapas,

Sin embargo, la prima hermana del jefe del Ejecutivo federal descartó en un video difundido en redes sociales que por el momento busque dicha candidatura.

“Yo en este momento tengo la responsabilidad en el Distrito 1 (Palenque), lo cual me ocupa mucho tiempo y compromiso. Y no estoy pensando en candidaturas a la gubernatura. En este momento, no son los tiempos. Así que yo les digo, serenos morenos”, dijo la representante popular”, expresó en la grabación.

Con información de: lopezdoriga.com