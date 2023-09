Agencias.-

El nuevo reality de la influencer Wendy Guevara ya tiene fecha de estreno, en el cual sus admiradores podrán conocer sus momentos íntimos, las fiestas a las que fue después de ganar “La casa de los famosos”, y hasta su participación en el reciente concierto de Yuri, en el Auditorio Nacional.

Todo esto el público lo podrá disfrutar en el programa “Wendy, perdida pero famosa” que se estrenará el próximo cinco de octubre a través de la plataforma ViX, el cual está compuesto por 13 episodios. Los dos primeros capítulos de la serie se estrenarán en el plan premium de este streaming, seguidos por dos entregas cada jueves.

En esta aventura televisiva la audiencia podrá adentrarse a la vida de la youtuber, quien se dio a conocer en el año 2017 gracias al icónico video viral en donde supuestamente estaba perdida junto con su amiga Paola Suárez.

“Me vieron tal como soy, aquí me van a ver todavía más; se van a divertir chingamadral, yo hago el amor con esta cámara que me está siguiendo a todos lados”, expresó Wendy al dar a conocer el estreno de su propio reality. Sin duda una noticia que no solo emocionó a la famosa sino también a sus millones de fans.