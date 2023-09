Soy víctima de persecución política: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, ironizó con que ahora dice Morena que no es ingeniera y luego dirá que no es mujer.

Gálvez participó en el Tercer Congreso Nacional de Mujeres Industriales, celebrado en Durango, donde dijo que es víctima de persecución política.

“Están inventando, al rato van a decir que soy hombre porque tengo muchos huevos”, dijo frente a los medios.

Sobre la polémica por el presunto plagio en su informe de titulación, señaló que estas acusaciones no afectan sus aspiraciones políticas y que acatará la decisión de la UNAM.

En un video subido a redes previamente, aseguró: “Si la falta de referencias en dos o tres por ciento es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y presentaré un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo, ya han querido demoler mi casa, ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas, ahora que no soy ingeniera, mañana va a decir que no soy mujer, porque tengo huevos, y muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más”.

Reprochó que “ojalá” se revisaran de la misma manera los accidentes ocurridos en Ciudad de México.

“Al final lo están usando con fines políticos. Sé que me están esculcando hasta… creo que todo, pero está bien, ojalá pudiéramos saber otras historias: qué pasó en la Línea 12, qué pasó en el Colegio Rébsamen, ahí no van a esculcar nada”, señaló la legisladora.

La aspirante presidencial se refirió también a la crisis migratoria y opinó que se debe considerar a los indocumentados como refugiados para que puedan trabajar, y lamentó la falta de apoyos.

“Mal que no haya recursos de los gobiernos para apoyarlos. El gobierno de México ha dejado de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que amparaban a los migrantes”, dijo.

A la polémica por este caso se sumó la dirigencia de Morena en Ciudad de México al afirmar que al menos 22 por ciento del informe presentado por Gálvez para titularse fue copiado, según una revisión con un software.

Advirtió que pondrá a disposición de la UNAM estos resultados y recriminó a los partidos del bloque opositor que “minimicen esta situación con la que queda descalificada moralmente para postularse a la Presidencia”.

