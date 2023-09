Termina noviazgo con empleado de CFE y él le suspende servicio de luz

No siempre congeniar en una relación es tarea fácil, ya que a veces las diferencias logran llegar más lejos de lo que se espera, especialmente cuando el vínculo llega a su fin y alguna de las partes no acepta el término.

Y esto fue lo que una usuaria de la plataforma TikTok compartió una experiencia donde su ex pareja era empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y aprovechó su puesto para vengarse de ella en la forma menos esperada.

El video, que es sumamente breve y no da detalles sobre cómo fue que ocurrieron los hechos, solo relata el suceso como tal; sin embargo, esta anécdota dio paso a que los internautas también compartieran sus vivencias.

La joven dio a conocer en su cuenta que en alguna ocasión mantuvo constantes salidas con un hombre que trabajaba en la CFE, pero el dato que causó mayor revuelo fue que tras acabar la relación su ex novio cobró venganza.

Pero él no quedó conforme con la decisión que tomó la mujer y decidió hacer algo al respecto, aunque ni siquiera ella lo hubiera imaginado porque cuando menos se dio cuenta el empleado de la comisión le suspendió el servicio eléctrico. Aunque en algún punto dejó ver que no es su historia.

«Una vez yo salí con uno que trabajaba en CFE y cuando lo mandé a la ching*da me cortó la luz», relataba entre risas.

No obstante, no se quedó sola con sus declaraciones porque más usuarios de la plataforma decidieron compartir lo que también habían vivido con ex parejas que por igual determinaron buscar algún desquite.

Las historias son de un corte sumamente parecido, pues todas las personas involucradas buscaron la manera de generar un tipo de daño colateral como consecuencia de acabar con el lazo afectivo que existía.

«Yo salí con una de una funeraria y cuando rompimos me dejó su tarjeta!!».

«Yo anduve con un florista, y cuando lo corté, me dio una flor de cempasúchil».

«A mi me quito el medidor».

«Yo anduve con el de los garrafones y cuando cortamos dejo de traerlos a mi casa, después ya tenía q ir hasta a la tienda por el garrafón».

«Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo termine dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio».

Con información de: milenio.com