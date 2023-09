Este viernes la tormenta tropical Ophelia se formó en aguas del Atlántico cerca de la franja costera de Carolina del Norte, en el este de Estados Unidos, y se espera que toque tierra mañana sábado en algún punto de esa costa, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) estadounidense.

Su centro, un sistema que desde esta mañana era vigilado por el NHC como el “potencial ciclón tropical 16”, se encuentra ahora a 150 millas (240 km) al sureste de Cabo Fear y a 185 millas (295 km) al sur de Cabo Hatteras, ambos en Carolina del Norte.

Tiene vientos máximos sostenidos son de 60 millas por hora (95 km/h) y viaja con rumbo norte-noroeste a una velocidad de 12 millas por hora (19 km/h), informó el observatorio en un boletín especial de las 14:00 hora del este estadounidense (18:00 GMT).

De acuerdo con la trayectoria prevista, el centro de Ophelia se acercará a la costa de Carolina del Norte esta noche y luego cruzará el este de este estado, el sureste Virginia y la península de Delmarva (Delaware) el sábado y domingo.

Ocasionará marejada ciclónica en partes de Carolina del Norte este sistema puede aumentar el nivel del mar hasta unos cinco pies (1,5 metros) y producir lluvias de hasta cinco pulgadas (127 milímetros), al igual que en áreas de Virginia.

«Ophelia» generará además poderosas olas y presenta el riesgo de tornados en zonas de la costa atlántica estadounidense a partir de esta noche, alertó el centro meteorológico.

Mientras tanto,el huracán «Nigel» se convirtió esta mañana en un ciclón “post-tropical” con vientos sostenidos de 70 millas por hora (110 km) y se prevé que continúe debilitándose durante el fin de semana.

El centro de Nigel se hallaba esta mañana a 640 millas (mil 30 km) al nornoroeste de las islas Azores, en el extremo noroeste de la cuenca atlántica, y se mueve rápidamente hacia el noreste a 37 millas por hora (59 km), sin suponer riesgo alguno para zonas pobladas.

El NHC vigila de igual modo este viernes un sistema de baja presión ubicado a unas 600 millas (965 km) al oeste-suroeste de las islas africanas de Cabo Verde, el cual presenta altas probabilidades de convertirse en una depresión tropical en los próximos días.

De acuerdo a un posible patrón de trayectoria, el sistema podría alcanzar el centro de la cuenca atlántica a principios de la próxima semana.

En una actualización difundida el pasado 10 de agosto, la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de E. U. vaticinó una temporada de huracanes en el Atlántico “por encima de lo normal”, con la formación de entre 14 y 21 tormentas tropicales, de las cuales entre 6 y 11 serían huracanes

En la actual temporada de huracanes, que concluye el próximo 30 de noviembre, se han formado 6 huracanes, y uno de ellos, Lee, alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala de intensidad Saffir-Simpson.

