“Vamos a revisar todo”: Govea

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

“Vamos a hacer una revisión de todos los asuntos y de detectar irregularidades se tomaran las medidas que la ley determine”, dijo el encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco.

En su primera entrevista de prensa, ya instalado en la oficina principal de la fiscalía, dijo que el primer acto en su nueva responsabilidad será revisar el status de la instancia responsable del combate a la corrupción.

“Necesitamos saber el estado de todos los asuntos, de las investigaciones y de los procesos ya judicializados por parte de esta fiscalía” refirió.

Precisó que el anterior titular de la fiscalía no podrá ejercer ningún tipo de acto, ni disposición, relacionada con la institución.

“En todo caso, lo que podrá hacer es ejercer los actos aclaratorios o de defensa a lo que haya lugar” mencionó.

Este viernes, la Diputación Permanente aprobó un acuerdo a través del cual separó provisionalmente del cargo al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, y designó como encargado de despacho a Govea Orozco.

Tan pronto concluyó la sesión, los integrantes de la Diputación Permanente y el secretario general del Congreso del Estado, Lorenzo Ochoa García, acompañaron al nuevo fiscal para darle posesión.

Debido a que Ramírez Castañeda no estaba en el lugar, el secretario general Ochoa García, leyó el acuerdo al coordinador de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía.

Una funcionaria de la misma fiscalía anticorrupción explicó a los diputados de la existencia de tres suspensiones provisionales de amparo que impiden la destitución de Ramírez Castañeda, pero le aclararon que a ella solamente la estaban informando de la posesión que haría Govea Orozco de la oficina.

Debido a que los funcionarios argumentaron que no tenían llaves de las oficinas del fiscal, un cerrajero violentó la cerradura.

La diputada y presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Patricia Salazar Mojica, insistió en que la separación del fiscal anticorrupción es provisional.

Cabe señalar que, desde el pasado 26 de octubre del 2022, el Centro Nacional de Evaluación reprobó en los exámenes de control de confianza a Ramírez Castañeda, por lo que el fiscal general de justicia del estado, Irving Barros Mojica, informó de ello al Congreso del Estado a fin de que procediera a la designación de un nuevo titular de la fiscalía anticorrupción.

Sin embargo, desde entonces, Ramírez Castañeda ha estado promoviendo amparos para evitar su destitución.