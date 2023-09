Estafan a médicos y dentistas en Facebook

Por Diego López Bernal.-



Cd. Victoria, Tam.- Al reiterar el llamado a la población tamaulipeca de cuidar su patrimonio, la Policía Cibernética del Estado emitió una alerta por una página falsa en Facebook.

“¡No te dejes engañar! Por medio de un reporte ciudadano se identifica una página de Facebook falsa, con el nombre de Vasemedic Equipos”, describe de inicio la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Y detalla: “Es una página que se dedica a la venta de equipo médico y odontológico, manejando las mejores marcas”, cuya dirección es https://www.facebook.com/profile.php?id=100086467752116.

En este sentido, se advierten las principales señales de por qué se trata de una página falsa y detalla la forma de operar, en busca de víctimas a los cuales puedan robar dinero, en este caso médicos y dentistas.

1) No dice información dónde están ubicados.

2) Para mayor información te piden que te contactes por Messenger y te solicitan hacer depósito de dinero.

3) Una vez que haces el depósito a la cuenta BBVA 4815 1631 0070 5725 los administradores te bloquean.

Ante la proliferación de este tipo de estafas en las redes sociales, los especialistas de la Guardia Estatal de Tamaulipas reiteran las recomendaciones básicas para no caer en las manos de los ciberdelincuentes.

1) No proporciones datos personales, ni financieros.

2) Busca reseñas de otras personas.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

4) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

5) No realizar depósitos por adelantado.

Por último, recuerda a las personas que al ser víctimas de este tipo de delitos deben de denunciarlo ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de su localidad.