Evo Morales se lanza a la presidencia de Bolivia en 2025

Agencias.-

Evo Morales confirmó su candidatura para las elecciones presidenciales de 2025, alegando sentirse «obligado» debido a la presión de su partido, el MAS, y la división interna.

Denunció una campaña «sucia» en su contra por parte de la oposición, que lo acusa de narcotráfico, y el Gobierno actual lo señala como el «rey de la cocaína».

El expresidente prometió no rendirse y anuncia su intención de construir propuestas, incluyendo reuniones con empresarios y la necesidad de una agenda post-bicentenario.

Expresó su descontento con el progreso de la agenda que él y el actual presidente, Luis Arce, habían planeado durante su mandato anterior.

Morales denunció supuestos planes del Gobierno para destituirlo políticamente y hasta eliminarlo físicamente, y afirma que enfrentará estas acusaciones con honestidad y dignidad.

Evo Morales confirma candidatura a elecciones de 2025 en Bolivia

"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando", dijo el expresidente boliviano en su programa de radio. /cvml pic.twitter.com/5oT9r0zhMS

— DW Español (@dw_espanol) September 24, 2023