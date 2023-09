Impacta a niños nivelación de grupos a 35 alumnos

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- Padres de familia reaccionaron con molestia al comenzar a darse cambios en los grupos, sobre todo de educación primaria, para nivelarlos conforme a las demandas de los docentes para que no haya más de 35 alumnos por grupo.

A través de quejas enviadas a El Diario por medio de sus cuentas de redes sociales, se dio a conocer que al ser cambiados de salón los alumnos en muchos de los casos reaccionan con temor, incluso algunos con nerviosismo y con llanto al ser enviados a otro grupo.

«En mi caso tengo un niño en primer grado de una escuela del centro de la Ciudad, pero al acudir hoy (lunes) a recogerlo al mediodía lo encuentro llorando y le pregunto qué le pasaba, entonces me dijo que lo habían cambiado de salón», comentó una madre familia.

En el mensaje refiere que pidió hablar con la maestra de grupo para pedirle una explicación, sin embargo no pudo hacerlo porque se había retirado y fue cuando otra docente le comentó que los cambios eran para nivelar los grupos.

«Esperaré hablar mañana martes con la maestra y con el director, porque quiero una razón por la que me cambian a mi hijo de salón cuando no se trata de un niño problemático ni con bajo aprovechamiento, me pidieron que hablara con él (niño) pero la verdad tengo miedo que baje de calificaciones», expuso.

Añadió que no es el único caso porque también había otras personas en la misma situación, por lo que este martes acudirán a dialogar para encontrar una solución y evitar que los niños resulten afectados emocionalmente por este tipo de medidas.

Como se recordará en el pliego petitorio entregado por el sindicato de maestros a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el pasado cuatro de septiembre, se solicitó que los grupos de educación básica fueran de máximo 35 niños, lo que sería el motivo de estos movimientos, sin embargo se desconoce si oficialmente ya se dio esa indicación.