Turnarán a comisiones el procedimiento de remoción del fiscal anticorrupción

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Úrsula Patricia Salazar Mojica, anunció que el procedimiento legislativo para remover al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, continuará en comisiones legislativas porque a la Diputación Permanente no le alcanzará el tiempo para concluirlo.

Lo anterior, porque el próximo uno de octubre inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones.

Sin embargo, la también coordinadora de la bancada de Morena e integrante de la Diputación Permanente, no precisó el tiempo estimado en que pueda concluirse la acción legislativa emprendida contra el titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.

Reiteró que, el asunto sigue siendo reservado porque se debe respetar la secrecía y para no violentar derechos del funcionario.

“No quiero equivocarme en utilizar un término que luego ellos quieran usar”, refirió.

El pasado viernes, la Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo para separar provisionalmente del cargo a Ramírez Castañeda, bajo el argumento de que perdió los requisitos de elegibilidad.

Aunque el órgano legislativo no dio detalles del contenido del acuerdo, uno de esos requisitos perdidos es presuntamente el hecho de haber reprobado los exámenes de control de confianza que le aplicó el Centro Nacional de Evaluación.

El mismo viernes, la Diputación Permanente designó como fiscal interino a Jesús Eduardo Govea Orozco.

Por otra parte, la presidenta de la Junta de Gobierno confirmó que, esta semana se celebrará otra sesión extraordinaria del Pleno Legislativo.

Para ello, la Diputación Permanente sesionará nuevamente este miércoles para aprobar la convocatoria respectiva.