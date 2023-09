Fallece esposa de portero de la Premier League, tres meses depués de la boda

El portero del Derby County de la Premier League, Josh Vickers, compartió un emotivo mensaje en sus redes tras el lamentable fallecimiento de su esposa a tres meses de su boda.

En su cuenta de Instagram posteó una carta para informar sobre la muerte de su pareja de 27 años, quien falleció a causa del cáncer y con quien se había casado el pasado mes de junio.

“He escrito y no escrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez lo haré. El martes por la noche mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer…”, comenzó escribiendo Vickers junto a una foto con su pareja del día de su boda.

Vickers describió a su esposa como la persona “más fuerte, valiente y amorosa que he conocido”, pues a pesar de lo que estaba pasando siempre mantuvo una sonrisa, “nunca dejando que nada se interponga en el camino de pasar un buen rato y hacer toda una vida de recuerdos”.

“Apreciaré cada momento que pasamos juntos desde la primera vez que nos reunimos hasta el momento en que tú te fuiste pacíficamente. Sé que me estarás protegiendo y seguirás inspirándome cada día”.

El guardameta agradeció a toda la gente que lo apoyó a él y a ambas familias en este momento “increíblemente difícil”, por lo que dijo sentirse una persona muy afortunada.

Su publicación tuvo varias reacciones desde compañeros, su actual equipo y de clubes ingleses, quienes lamentaron el fallecimiento de Laura.

Incluso el Derby County le hizo un homenaje durante el partido que tuvieron el pasado 23 de septiembre portando su playera y mientras calentaban, sus camisetas tenían el mensaje de “Josh 31” en la parte frontal.

El portero del Derby County compartió en diversas ocasiones fotos no solo con su equipo, sino también gratos momentos con su esposa.

Derby County goalkeeper Josh Vickers wife Laura died from cancer this week, just three month after they married, so sad, our thoughts are with you Josh 🐏 pic.twitter.com/EqJs76UwCh

— Kerry whitehouse (@kerrynigel) September 24, 2023