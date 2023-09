Lita Ford se suma como uno de los grandes atractivos del Festival Life After Death Horror Fest con un show que se anticipa impresionante, que el permitirá a la también exintegrante de la banda The Runaways presentar de forma anticipada a sus fans mexicanos lo que será su largamente anunciado nuevo disco que han estado preparando desde el 2018. Lita Ford está dando forma de este modo y los últimos retoques a su esperado nuevo álbum en solitario, la continuación de “Living Like A Runaway” de 2012.

Life After Death Horror Fest será el festival más grande de metal y terror que se celebre este año en CDMX y que ha lanzado recientemente su impresionante cartel final con la incorporación de estrellas como Alice Cooper, Doro con Warlock por primera vez en México con este formato, Saxon, Night Cobra, Alaydha y Bloody Benders que se suman a su ya de por si atractiva oferta. Entre los nombres revelados anteriormente están Lita Ford, Lacuna Coil, Accept, Last in Line, Coroner, Saratoga, Dream Evil, Crystal Viper, Obesity, Through the Oculus, Edge of Paradise, The Unholy y Skinner, que se suman a KK´s Priest, W.A.S.P., Queensryche, Lizzy Borden, Kamelot, Obituary, Dark Angel, Armored Saint, Kittie, Burning Witches, Helstar, Gama Bomb, Halloween, Visigoth, Riot City, RAM, Coven, Leather, Vixen, Holy Moses, Moonsorrow y The Iron Maidens. Todas estas bandas estarán presentes en esta primera edición que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2023 en el emblemático Parque Bicentenario de la Ciudad de México.

Lita Rossana Ford es una vocalista y guitarrista británica-estadounidense de rock, que alcanzó la popularidad en la década de 1980 y por haber sido parte de la banda de rock formada exclusivamente por mujeres adolescentes The Runaways (1975-1979).