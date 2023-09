Mexicanas brillan en Mundial de Gimnasia con Síndrome de Down

Las mexicanas María Bárbara Wetzel Aguilar y Helena Cárdenas Valencia brillaron en el Mundial de Gimnasia Artística Femenil para atletas con Síndrome de Down, que se realiza en el Max Sport Center de Eldoraigne, Tshwane, Sudáfrica.

María Bárbara Wetzel obtuvo cinco medallas en la categoría Senior, tres de ellas de oro, una en All Around, en Piso a Manos Libres y en Salto. En Barras consiguió la medalla de plata y el bronce en Viga de Equilibrio.

‘Bibi’ como es también conocida, es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y ya cuenta con dos campeonatos mundiales que ganó en Italia y Alemania.

Por su parte, Helena Michelle Cárdenas Valencia, de 10 años, también consiguió cinco medallas, todas ellas de oro en la categoría Junior.

La gimnasta originaria de Quintana Roo conquistó las pruebas de Piso, Salto de Caballo, Barras Asimétricas, Barras de Equilibrio y All Around.

Helena Cárdenas fue galardonada con la medalla especial al mérito deportivo.

Maria Barbara Wetzel Aguilar from Mexico gets day 2 of the DSIGO World Championships underway with an excellent vault!#DSIGO2023 pic.twitter.com/4UCTcWida4

— Gymnastics South Africa (@SAGymnastics) September 24, 2023