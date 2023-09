Se buscan guerreras contra el cáncer para sesión de fotos gratuitas

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Un Cachito de Luz lanzó este martes una convocatoria a todas las mujeres pacientes o sobrevivientes de cáncer de mama a una sesión de fotos gratuita, la cual se llevará a cabo del diez al 12 de octubre próximos.

“Inspiradas en el poder, valentía y resiliencia de las mujeres con un diagnóstico de cáncer de mama, les queremos rendir un pequeño homenaje capturando bajo la lente de la cámara todo el amor propio, fortaleza y perseverancia de nuestras pacientes y sobrevivientes”, escribe la asociación civil victorense en la convocatoria.

El objetivo es promover una mentalidad diferente ante un diagnóstico como este, “porque no todo es muerte y tristeza, hay un trasfondo enorme de posibilidades antes de ello, como todas las cualidades ya mencionadas y más”, abunda el texto para llamar a todas las mujeres que han luchado o están en esta batalla por la vida.

Por ello, el organismo fundado por la señora Magda Pérez pide a quienes han vivido estos procesos permitirles homenajear su persona y el proceso mismo, “escríbenos para apartar tu lugar para tu sesión aquí en la página (de Facebook) o por WhatsApp”, al número 834-214-0503.

Asimismo, conscientes de que no todas las guerreras contra el cáncer pueden animarse a participar en esta sensible actividad, pero conocedoras del poder que tienen estas imágenes, las dirigentes de Un Cachito exhortan a toda la población:

“Si conoces a alguien que te inspire, etiquétala”, para rematar con un sensible e inspirador mensaje: “Porque surgieron flores donde antes había algo que nos quería arrebatar la vida”, se lee en su convocatoria en su página oficial de Facebook.

Así que ya lo sabes, si conoces a alguien puedes animarla a aprovechar esta magnífica oportunidad y si aún no te convences, en la citada página de la red social la asociación victorense publica imágenes que pueden motivarte a participar.

Cabe recordar que a nivel mundial octubre se considera como “el mes rosa”, porque es dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama, tipo de cáncer más común y principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo.