¡Alerta ‘gamers’! No se fíen de ‘PC Shop’

Por Diego López Bernal.-



Ciudad Victoria, Tam.- Las “baterías” de los ciberdelincuentes se enfocan ahora en los jugadores de videojuegos, como se desprende de la más reciente alerta de la Policía Cibernética de Tamaulipas.

“Por medio de un reporte ciudadano se identifica una página de Facebook fraudulenta, de nombre ‘PC Shop’ (en donde) se dedican a la venta de componentes de ‘PC Gamer’ y al servicio de reparación”, señala.

Asimismo, esta división policíaca dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) da a conocer la dirección digital de dicha página, la cual es https://www.facebook.com/mx.pc.shop

Como es la costumbre, los expertos cibernéticos dan a conocer el modo de operar de estos delincuentes:

1) Publican diferentes imágenes de diferentes componentes para “PC Gamer” con precios extremadamente baratos, para captar la atención de los usuarios.

2) Para mayor información se contactan contigo por Messenger y WhatsApp 3221480682, con correo electrónico [email protected].

3) Dicen estar ubicados en la avenida Francisco Medina Ascencio 2920, Educación, en Puerto Vallarta, México.

4) Te solicitarán realizar depósito para enviarte la guía para rastrear el envío de tu compra, pero una vez depositado te bloquean, consumándose así el delito.

Aunque pueda parecer reiterativo para los usuarios frecuentes de la página oficial de la Policía Cibernética en Facebook, así como para los seguidores y lectores de El Diario MX, se emiten las siguientes recomendaciones, tomando en cuenta que puede ser la primera vez que leas estas alertas o te enfrentes a este tipo de delitos.

1) No proporciones datos personales ni financieros.

2) Busca reseñas de otras personas.

3) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

4) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

5) No realizar depósitos por adelantado.

Por último, no olvides que si llegas a ser víctima de este tipo de delitos debes denunciarlo ante las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de tu localidad.