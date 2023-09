Quedan atrapados de cabeza en «El Martillo»

AGENCIAS.-

Un grupo de personas vivió momentos de terror en Canada’s Wonderland al quedar atrapadas en el juego mecánico «El Martillo» debido a un atasco en los controles.

Un video en TikTok muestra cómo quedaron de cabeza a varios metros de altura, permaneciendo atrapados durante 30 minutos.

Algunos pensaron que era parte de la experiencia del juego.

Una vez liberados, el personal médico los atendió, y dos pasajeros reportaron dolores en el pecho pero fueron dados de alta posteriormente.

El parque aseguró que los visitantes fueron evacuados de manera segura y evaluados por el personal de primeros auxilios.

People were stuck upside down for more than 30 minutes on this ride at Canada’s Wonderland 😳 pic.twitter.com/47dMaDMqFE

— 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) September 24, 2023