Son procedimientos legales y hay libertades, opinó AMLO sobre denuncia de Ebrard

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que interpuso el ex canciller Marcelo Ebrard.

López Obrador lo único que detalló sobre esta situación fue que existen procedimientos legales y que hay libertades.

«Nada, nada, nada, nada. Son procedimientos legales y hay libertades, es lo único que puedo comentar”, dijo.

López Obrador volvió a explicar que él ya entregó el bastón de mando del movimiento de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum.

“Yo ya terminé como dirigente del movimiento de transformación, ya entregué, como es de dominio público e bastón de mando aunque no les haya gustado a mis adversarios, pero como no les gusta nada, también ya no es nota como dicen ustedes”, argumentó.

El ex canciller Marcelo Ebrard interpuso esta semana un juicio ante el Tribunal Electoral después de que Morena dejara pasar el plazo sin responder a su impugnación del proceso interno.

Se trata de un juicio para la protección de los derechos político electorales del excanciller.

En el documento se pide ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que admita la demanda de nulidad y posterior reposición del proceso interno para la elección de la Coordinación de Defensa de la Transformación.

Desde su impugnación al proceso interno por el cual se designó a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, Marcelo Ebrard ha demandado al partido guinda “responder y corregir”.

La respuesta del partido definirá la permanencia del ex canciller en el partido.

"Nada. Son procedimientos legales y hay libertades", aseguró el presidente López Obrador tras la denuncia que interpuso Marcelo Ebrard a Morena en el Tribunal Electoral. "Yo ya terminé como dirigente del movimiento de Transformación", reitera. Más, en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/3NL2RqE3o7 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 27, 2023

Con información de: lopezdoriga.com