Sufre vino mexicano embates del cambio climático

El vino mexicano que se produce en el emblemático Valle de Guadalupe, en Baja California, sufre los embates del cambio climático, debido a la sequía prolongada, alteraciones en la temperatura, sobreexplotación de los mantos acuíferos y ataque de nuevas plagas.

Durante el conservatorio “Vino mexicano frente al cambio climático”, organizado por Iniciativa Climática de México, Claudia Turrent, socia fundadora de la bodega Anatolia, relató su experiencia personal en los viñedos de la región, donde en 2020 tuvieron un volumen de cosecha de 10 toneladas de uva, gracias a que contaron con buen clima, con todo y que tuvieron que enfrentar enfermedades en las plantas.

Explicó que lamentablemente para 2022, la producción cayó estrepitosamente a 3.8 toneladas, debido a la falta de lluvias y una grave sequía, que domina este lugar, que era famoso por su clima tipo mediterráneo, con lluvias en invierno y veranos secos y cálidos.

«Entre esos poquitos años, el cambio que nosotros percibimos en las precipitaciones fue muy grave y tuvimos que ajustar todo el modelo de negocio, porque con lo que teníamos, no lo íbamos a lograr; el cambio climático fue tan evidente para nosotros en estos poquitos años que hemos llevado este viñedo en particular, que era evidente que debíamos tomar acciones urgentes», explicó.

Claudia Turrent agregó que los viñedos de Valle de Guadalupe también enfrentan la urbanización exacerbada, el turismo desmedido y la falta de autoridades que pongan orden.

Reveló que tan sólo bodega Anatolia perdió en los últimos cuatro años, 22 hectáreas por la sequía y «gestiones gubernamentales que no fueron eficientes para ayudar a conservar los viñedos de una forma legal y honesta», «porque nosotros sabemos que el explotar el manto acuífero es un tema muy sensible y peligroso, si se hace mal, y lo estamos haciendo mal, porque no hay una dirección científica que diga cómo hacerlo».

«En lugar de una planta de uva se está construyendo un metro cuadrado de concreto, eso no debería de pasar, no existe otro territorio que tenga las características climáticas para producir los mejores vinos de México, no tenemos otro, y nos está ganando el turismo y la falta de aplicación de la ley, porque si tenemos un reglamento; necesitamos que toda la gente que nos visita y que vive en esta región entienda lo frágil y lo valioso que tenemos en nuestras manos», manifestó.

Por su parte, Juan José Villacis, ingeniero agrónomo de la bodega Anatolia, destacó que, ante el escenario de inviernos no tan fríos con poca lluvia, tuvieron que buscar soluciones a largo plazo como crear un agroecosistema para hacer más resilientes a los viñedos, como aumentar la materia orgánica en el suelo, que funciona como esponja para retener el agua y los nutrientes, así como cambiar el método de riego, con goteo constante.