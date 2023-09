Tiene Alcaldesa de Cotija temor de revelar peticiones de sus captores

Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, se dijo con temor de hablar sobre las peticiones que recibió de sus captores.

Sus primeras declaraciones tras ser liberada señalaron cómo fue su secuestro, ocurrido en Jalisco.

Mencionó que viajaba en compañía de dos asistentes cuando un comando detuvo el taxi.

Sujetos armados preguntaron quién era la alcaldesa de Cotija; tras identificarla le tomaron una fotografía que enviaron a alguien y posteriormente se la llevaron.

La Alcaldesa que fue llevada a lo que parecía ser una casa de seguridad, donde permaneció vendada de los ojos y con las manos atadas. Reveló que en el lugar había varios hombres y mujeres.

Después de unas horas fue llevada a otro lugar donde recibió un “buen trato”. Aseguró que le dieron de comer y nunca la lastimaron físicamente.

Yolanda Sánchez Figueroa indicó que sus captores le hicieron las mismas peticiones que había recibido anteriormente por medio de llamadas.

Aunque no reveló las solicitudes por temor sí enfatizó que no necesariamente se trata de cosas ilegales sino de asuntos que no están del todo en sus manos.

Agradeció también la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aseguró, hizo distintas llamadas para agilizar su búsqueda y liberación.

Cuestionada sobre si mantendrá su cargo Yolanda Sánchez dijo que le gustaría continuar como alcaldesa, pero que necesita tiempo para procesar lo ocurrido, toda vez que su familia se vio seriamente afectada por su secuestro.

Con información de: lopezdoriga.com