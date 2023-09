Tiktoker utiliza su plataforma para dar importante mensaje a los jóvenes

Nano Jr., un tiktoker español, utilizó la plataforma para dar un mensaje importante a los jóvenes con respecto al estilo de vida que muchos llevan actualmente, sin preocuparse por gastar el dinero de sus padres en su propia diversión.

También mencionó que viene de un contexto humilde y por lo tanto tiene que rendir en dos empleos para poder apoyar económicamente a su familia.

El influencer, quien en realidad se llama David, es un joven español de 22 años de edad que se ha dado a conocer en redes sociales gracias a su contenido en TikTok, en donde comparte videos de su vida diaria.

El español compartió una serie de clips en donde habla acerca de su vida laboral, sorprendiendo a los usuarios al revelar que a su corta edad cuenta con dos empleos para poder apoyar a su familia. Incluso, en una entrevista con el programa español TareAR, el joven contó que ha trabajado desde que cumplió 16 años.

“Desde muy pequeñito empecé a cuidar a mi familia, me di cuenta de que tenía que ser el referente paterno y me di cuenta por las cosas que he vivido (…) Estoy eternamente agradecido de que el video haya llegado a tanta gente y que tantas personas me hayan apoyado”, explicó.

Actualmente, David trabaja de lunes a domingo como repartidor de Amazon, mientras que las noches de lunes a viernes labora en una franquicia de comida rápida en Madrid.

“Muchas veces me tocan los dos trabajos y estoy todo el día trabajando, pero no pasa nada», contó el joven en TikTok.

Nano cuestionó el estilo de vida de muchos jóvenes que no hacen nada de provecho y constantemente van a fiestas en donde consumen bebidas alcohólicas y sustancias adictivas, sin detenerse a pensarlo dos veces.

“Vamos a ver, chavales. Tengo una pregunta muy seria: si tú vienes de buena familia, que tiene dinero, te da tu paga, te compran tus cosas y no te hace falta nada ¿por qué dejas el instituto? ¿por qué te gastas el dinero de tus padres, que ellos sí se lo trabajan de verdad, en porros, en alcohol y en fiestas?”, pregunta en el video.

​Según David, los jóvenes no saben lo dura que es la vida, por lo tanto no valoran el esfuerzo que hacen sus padres para sacarlos adelante y muchas veces terminan por aprovecharse de las comodidades que les ofrecen. Con respecto a esto, puso como ejemplo contrario su propio caso, ya que desde adolescente ha tenido que esforzarse por ser un proveedor de su familia, a la que ama mucho y apoya incondicionalmente.

“Yo estoy matándome a trabajar. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día le faltaban zapatos a mi hermana… y pum, se los compré. (…) Estoy intentando sacar adelante a mi familia porque es lo que toca y ustedes que tienen la suerte de que pueden vivir tranquilos, ser una juventud más tranquila y hacer las cosas bien están dando disgustos a sus padres”, expresó el español.

Hasta ahora el video ha logrado acumular 4.7 millones de reproducciones, así como miles de comentarios de usuarios que expresan su admiración por el chico español.

