Abandonan campesinos seis millones de hectáreas durante Gobierno de López Obrador, denuncia CNC

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Durante la administración del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se dejaron de sembrar en el país seis millones de hectáreas, que representan el 30 por ciento de la superficie agrícola nacional, denunció aquí Leticia Barrera Maldonado.

En conferencia de prensa, la dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), dijo que lo anterior es consecuencia del abandono al campo por parte del gobierno morenista, pero también de factores como la inseguridad pública.

“En el país se siembran alrededor de 22 millones de hectáreas pero en los últimos cinco años se dejaron de sembrar seis millones, lo que significa que se ha perdido el 30 por ciento de la superficie agrícola. Eso, obviamente, repercute en mayor pobreza en el campo pero también en una baja de la producción de granos” mencionó.

Los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, son los más afectados por ese fenómeno.

Dijo que la crisis agrícola comenzó a originarse desde el 2019, cuando el gobierno de López Obrador recortó hasta en un 42 por ciento el presupuesto para el sector agropecuario, y eliminó la mayor parte de los subsidios.

A eso se le sumó el problema de la inseguridad pública.

“Muchas familias tuvieron que emigrar hacia las ciudades y por eso hay tantas tierras abandonadas” refirió.

Barrera Maldonado estuvo en Ciudad Victoria para participar en los festejos del 97 aniversario de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, adherida a la CNC, y aprovechó la ocasión para advertir la crítica situación que enfrenta el sector campesino.

“Al campo no le ha ido nada bien. Lejos de buscar mecanismos el gobierno federal ha ido desarticulando las instituciones. El ejemplo más claro lo tenemos con la reciente desaparición de la Financiera Nacional, lo cual deja en abandono a quienes sembraban con crédito” acusó.

Estimó que son alrededor de 56 mil los campesinos que quedaron en cartera vencida tras la desaparición de la Financiera Nacional.

Por todo ello, consideró que el Frente Amplio por México , integrado por PRI, PAN y PRD, será la opción para la mayor parte de las familias del campo en la elección del 2024, a pesar de que Morena desplegara una elección de estado, usando todo el aparato gubernamental para sumar votos a sus candidatos.

“Seis años más con Morena el campo no los aguanta” advirtió, al asegurar que “a cualquiera que se le pregunte en el campo dirá que con el morenismo no le fue bien” indicó.