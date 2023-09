Wendy Guevara dio a conocer que Babo, cantante de Cártel de Santa, le ha hecho una propuesta para trabajar con él.

Wendy, dijo que Babo se puso en contacto con ella para hacer una propuesta interesante, misma que presumió en sus redes sociales a través de un en vivo.

El intérprete le pidió a la también creadora de contenido aparecer en un video de un nuevo tema que lanzará, donde, además, participarán más influencers y personajes del medio.

“Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de rea** por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo. Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”, dijo Wendy Guevara.

Wendy precisó que no se trata de una colaboración musical, sino más bien, para salir en un video musical con Babo.

La integrante de ‘Las Perdidas’ explicó que para poder concretar su participación en el video de Babo, tendría que revisar y organizar su agenda pues desde que salió de ‘La Casa de los Famosos’ ha tenido mucho trabajo con su espectáculo ‘Resulta y Resalta’.

“Sí, pero creo que van a poner los días más, van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe** y mentarnos la mad*e porque sé que es muy raza, como muy sencillo”, mencionó.

Con información de: telediario.mx