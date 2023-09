Defiende AMLO a García Harfuch, tras ser vinculado a caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detalló que el aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX y exjefe de la Policía capitalina, Omar García Harfuch, sí participó en las reuniones por el Caso Ayotzinapa que fueron encabezadas por el exprocurador de la República, Jesús Murillo Karam.

El mandatario mexicano dejó en claro que eso es distinto a asegurar que García Harfuch participó en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ocurrida en septiembre de 2014.

“En la investigación que se está realizando, aparece, y eso es lo que externó Alejandro Encinas (subsecretario de Segob), que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones públicas, hay hasta grabaciones de los que participaron. Y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una, o en las dos, estuvo el exjefe de la Policía, de Seguridad Pública, Harfuch. Esas reuniones las encabezaba el procurador (Jesús) Murillo Karam”, dijo.

«Entonces cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia con esos propósitos”, agregó.

“Hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no usar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores, otros futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desparecidos con fines politiqueros”, puntualizó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien también preside la Comisión para la Verdad Ayotzinapa que presentó este miércoles su segundo informe sobre el caso, aseveró que García Harfuch asistió en 2014 a las primeras reuniones entre autoridades por el caso de los 43 normalistas desaparecidos, donde se habría construido la llamada Verdad Histórica.

“Sí está, así de concreto”, explicó el funcionario de Segob a pregunta expresa sobre el tema.

A través de las redes sociales el aspirante de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX respondió a los dichos de Alejandro Encinas si participó en las reuniones para establecer las líneas de acción a seguir en la desaparición de los estudiantes, pero sin abordar temas de investigación.

“En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción que se iban a seguir para buscar a los jóvenes en territorio, sin abordar temas de investigación. Lo anterior puede corroborarse con los documentos existentes, es decir, con las minutas que se levantaron por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en donde se puede constatar que no tuve intervención alguna durante las reuniones”, indicó.

La información difundida recientemente en torno al caso #Ayotzinapa corrobora lo que he manifestado desde un inicio; que en ese momento no estaba como coordinador estatal en #Guerrero. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 27, 2023

Con información de: lopezdoriga.com