Exhibe Anabel Hernández audios de presunta relación de Galilea y Mayer con Beltrán Leyva

La periodista Anabel Hernández realizó la presentación oficial de Las señoras del narco, amar en el infierno, un libro que ya ha causado revuelo pues revelaría relaciones de varios famosos con el narcotráfico.

Galiea Montijo, Sergio Mayer y Raquel Bigorra, son algunos a quienes la investigadora relaciona con Arturo Beltrán Leyva. Durante la conferencia, Hernández compartió audios en los que se habla de estos vínculos.

Quien mantuviera una relación con Beltrán Leyva, Celeste, es el testigo de la narración y en los audios que se compartieron durante la presentación se le escucha hablar sobre los artistas quienes presuntamente habrían tenido un vínculo con el líder criminal.

«Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas, me lo dijo a mí directamente. Él le pagaba 10 mil dólares por cada artista que llevaba, era una especie de proxeneta. Estoy segura; me dijo que La Barbie era amigo de Sergio Mayer, porque él tenía interés de llevarle mujeres a Arturo, porque te recompensaba muy bien esos negocios», se escucha en la grabación.

En entrevista con María Luisa Valdés Doria, la autora del libro recordó que desde 2006 ha investigado al también ex diputado, quien respondió a los señalamientos de la investigación y aseguró que en ningún momento lo han requerido para estos trabajos.

«Ella como periodista a mí nunca me ha buscado me ha mencionado en todos sus libros y habla de investigaciones y yo nunca he visto y nunca he sido requerido; una cosa es que mi nombre aparezca en algunas investigaciones y otra es que haya investigaciones en mi contra. La invito a que presente pruebas en mi contra, hablo de elementos; si sabe algo de mí y tiene elementos tiene la obligación de presentar los elementos», dijo.

La entrevista a Celeste se realizó a inicios de 2022 en Estados Unidos, en ella, la testigo sostiene que incluso vio físicamente a Galilea MOntijo en la casa de Beltrán Leyva.

«Ví las cosas de ella. Él estaba entusiasmado en ese momento con ella, porque Galilea es el prototipo de mujer que le gusta. Empezó a darle 200 mil dólares en nómina, que significa mensualmente”, relató.

También menciona a figuras como Raquel Bigorra, quien al igual que Montijo y Mayer, han negado cualquier tipo de relación con Beltrán Leyva.

▶️ Anabel Hernández dio a conocer un audio en donde Celeste, amiga y amante de Beltrán Leyva, reveló la presunta relación de Sergio Mayer con el delincuente. 📺 #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria pic.twitter.com/je0VUJch5I — @telediario (@telediario) September 28, 2023

Con información de: telediario.mx