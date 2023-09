Declaran estado de emergencia en Nueva York por inundaciones

Este viernes el estado de Nueva York amaneció azotado por fuertes y continuas lluvias que provocaron severas inundaciones.

Kathy Hochul, la gobernadora, declaró el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y Hudson Valley.

Exhortó a la población a mantenerse seguro y no intentar tomar carreteras inundadas.

Derivado de las intensas lluvias el Metro de Nueva York informó que el servicio fue suspendido en varias estaciones, tal fue el caso de las paradas 2, 3, 4 y 5 en Brooklyn.

INSANE: This video was taken inside an @MTA bus on 18th Avenue and 60 Street in Brooklyn pic.twitter.com/h3dpsOy2hG

De acuerdo con la gobernadora del estado, Brooklyn sufrió uno de los impactos más fuertes de la tormenta.

Los servicios de emergencia de Brooklyn atendieron llamados desde temprana hora, como el colapso parcial del techo de un almacén, además del rescate de una persona en peligro de ahogarse al interior de un sótano.

Algunos videos en redes sociales muestran decenas de calles y avenidas inundadas en Brooklyn, si bien se reportaron anegaciones en Manhattan.

Major flooding in Brooklyn today. Trains shut down and the only way out of the station is through this. pic.twitter.com/yQPLOyc6dX

— Seth Chinnis (@sethchinnis) September 29, 2023